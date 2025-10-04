KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    18:25, 04 Қазан 2025

    АҚШ Венесуэла жағалауында есірткі тасымалдаушылардың кемесіне соққы жасады

    АСТАНА. KAZINFORM –  АҚШ Венесуэла жағалауына жақын халықаралық суларда есірткі саудасымен айналысқан қылмыстық топқа тиесілі кемеге зымыран соққысын жасады, деп хабарлайды Kazinform агенттігі. 

    АҚШ Венесуэла жағалауында есірткі тасымалдаушылардың кемесіне соққы берді
    Фото: Видеодан алынған скрин

    Соққы салдарынан кемеде болған төрт адам қаза тапты. Америкалық әскерилер арасында зардап шеккендер жоқ.

    Бұл туралы АҚШ Қорғаныс министрі Пит Хегсет өзінің Х әлеуметтік желісіндегі парақшасында хабарлады.

    — Бүгін таңертең президент Трамптың бұйрығымен АҚШ Оңтүстік қолбасшылығының жауапкершілік аймағында есірткі саудасымен айналысқан және террористік ұйымдармен байланысы бар кемеге қарсы соққы беруді тапсырдым, — деп жазды ол.

    Хегсет атап өткендей, кеме АҚШ аумағына жеткізілмек болған едәуір көлемдегі есірткі заттарын алып жүрген.

    — Біздің барлау қызметі еш күмәнсіз бұл кеменің есірткі тасымалдағанын растады. Кемеде болған адамдар есірткі террористері еді, олар белгілі контрабандалық бағытпен жүрген. Бұл соққылар америка халқына қарсы жасалған шабуылдар тоқтағанға дейін жалғасады, — деді Пентагон басшысы.

    Венесуэла билігі АҚШ әскери ұшақтарының елдің әуе кеңістігіне кіріп кетуіне наразылық білдіріп, Пентагон басшысынан Латын Америкасы мен Кариб аймағындағы бейбітшілікке қауіп төндіретін «жауапсыз әрекеттерді» дереу тоқтатуды талап етті.

    Каракас бұл жағдай туралы БҰҰ Бас хатшысы Антониу Гутерришке хабарлайтынын да мәлімдеді.

    Еске сала кетсек, бұған дейін Дональд Трамп АҚШ-тың есірткі картельдеріне қарсы соғыс бастағанын жариялаған болатын.

    Есірткімен күрес АҚШ Әлем жаңалықтары Дональд Трамп
    Назым Бөлесова
