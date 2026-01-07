АҚШ визасына өтініш беретін тағы 25 елдің азаматтарына кепілдік жарна енгізілді
АСТАНА. KAZINFORM – АҚШ президенті Дональд Трамптың әкімшілігі АҚШ визасына өтініш берген кезде азаматтарынан 5 мыңнан 15 мың долларға дейін кепілдік жарна төлеуді талап ететін елдер тізіміне тағы 25 мемлекетті қосты, деп хабарлайды Анадолы.
АҚШ Мемлекеттік департаментінің ресми сайтында жарияланған ақпаратқа сәйкес, визалық өтініш беру кезінде кепілдік жарна енгізу талабы 21 қаңтардан бастап күшіне енеді.
Жаңа талапқа ілінген елдер қатарына Алжир, Ангола, Антигуа және Барбуда, Бангладеш, Бенин, Бурунди, Кабо-Верде, Кот-д’Ивуар, Куба, Джибути, Доминика, Фиджи, Габон, Қырғызстан, Непал, Нигерия, Сенегал, Тәжікстан, Того, Тонга, Тувалу, Уганда, Вануату, Венесуэла және Зимбабве кірді.
Аталған елдерден өтініш берушілерден 5 мыңнан 15 мың долларға дейін кепілдік жарна талап етіледі. Жарна мөлшері визалық сұхбаттың нәтижесіне қарай анықталады.
Ведомство кепілдік жарнаны төлеу визаның берілуіне кепіл болмайтынын атап өтті. Сондай-ақ уәкілетті қызметкердің мақұлдауынсыз жасалған төлемдер қайтарылмайды.
Осы шешімді ескере отырып, кепілдік жарна талап етілетін елдердің жалпы саны 38-ге жетті.
Олардың басым бөлігі Африкада орналасқан, ал бір бөлігі Латын Америкасы мен Азия аймақтарына тиесілі.
Сонымен қатар АҚШ билігі бұған дейін 2025 жылдың желтоқсанынан бастап визасыз кіру бағдарламасына қатысатын 42 елдің туристеріне қатысты әлеуметтік желілердегі деректерді соңғы бес жыл көлемінде талдауды жоспарлап отырғанын хабарлаған болатын. Бұл елдер қатарына Ұлыбритания, Франция, Германия және Оңтүстік Корея да кіреді.
Айта кетелік Трамп әкімшілігі 85 000 визаның күшін жойған еді.