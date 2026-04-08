    08:45, 08 Сәуір 2026 | GMT +5

    Ақша айырбастау орындарында доллар бағамы қандай

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    валюта курси
    Фото: Ағибай Аяпбергенов / Kazinform

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    — доллар 463,07 теңгеден сатып алынады, 470,01 теңгеден сатылады;
    — еуро: сатып алу — 534,91 теңге, сату — 544,85 теңге;
    — рубль: сатып алу — 5,87 теңге, сату — 6,17 теңге;
    — юань 67,46 теңгеден сатып алынады, 73,51 теңгеден сатылады.

    Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    — доллар: сатып алу — 466,51 теңге, сату — 470,06 теңге;
    — еуро: сатып алу — 534,86 теңге, сату — 541,44 теңге;
    — рубль 5,79 — 5,94 теңге аралығында саудаланады.
    — юань 67,47 — 70,44 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Еске салайық, 7 сәуір күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 4,88 теңгеге арзандап, 460,37 теңге болды.

    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
