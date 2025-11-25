Ақша айырбастау орындарында доллар бағамы қандай
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар: сатып алу - 519,85 теңге, сату - 521,83 теңге;
- еуро: сатып алу - 598,04 теңге, сату - 603,42 теңге;
- рубль 6,48 - 6,60 теңге аралығында саудаланады.
- юань 73,67 - 76,19 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар 518,52 теңгеден сатып алынады, 523,49 теңгеден сатылады;
- еуро: сатып алу - 597,66 теңге, сату - 604,66 теңге;
- рубль: сатып алу - 6,47 теңге, сату - 6,57 теңге;
- юань 74,59 теңгеден сатып алынады, 78,75 теңгеден сатылады.
Еске салайық, 24 қараша күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 1,05 теңгеге қымбаттап, 519,98 теңге болды.