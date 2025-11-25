KZ
    Ақша айырбастау орындарында доллар бағамы қандай

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    Доллар, тенге, теңге
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар: сатып алу - 519,85 теңге, сату - 521,83 теңге;
    - еуро: сатып алу - 598,04 теңге, сату - 603,42 теңге;
    - рубль 6,48 - 6,60 теңге аралығында саудаланады.
    - юань 73,67 - 76,19 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар 518,52 теңгеден сатып алынады, 523,49 теңгеден сатылады;
    - еуро: сатып алу - 597,66 теңге, сату - 604,66 теңге;
    - рубль: сатып алу - 6,47 теңге, сату - 6,57 теңге;
    - юань 74,59 теңгеден сатып алынады, 78,75 теңгеден сатылады.

    Еске салайық, 24 қараша күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 1,05 теңгеге қымбаттап, 519,98 теңге болды.

