Ақша айырбастау орындарында доллар бағамы қандай
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
— доллар 478,34 теңгеден сатып алынады, 485,26 теңгеден сатылады;
— еуро: сатып алу — 550,21 теңге, сату — 560,18 теңге;
— рубль: сатып алу — 5,50 теңге, сату — 5,91 теңге;
— юань 71,92 теңгеден сатып алынады, 76,02 теңгеден сатылады.
Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
— доллар: сатып алу — 480,35 теңге, сату — 482,39 теңге;
— еуро: сатып алу — 552,01 теңге, сату — 558,15 теңге;
— рубль 5,61 — 5,84 теңге аралығында саудаланады.
— юань 71,30 — 74,17 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Еске салайық, 19 наурыз күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,23 теңгеге арзандап, 482,32 теңге болды.