KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    08:48, 20 Наурыз 2026 | GMT +5

    Ақша айырбастау орындарында доллар бағамы қандай

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды. 

    валюта
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    — доллар 478,34 теңгеден сатып алынады, 485,26 теңгеден сатылады;
    — еуро: сатып алу — 550,21 теңге, сату — 560,18 теңге;
    — рубль: сатып алу — 5,50 теңге, сату — 5,91 теңге;
    — юань 71,92 теңгеден сатып алынады, 76,02 теңгеден сатылады.

    Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    — доллар: сатып алу — 480,35 теңге, сату — 482,39 теңге;
    — еуро: сатып алу — 552,01 теңге, сату — 558,15 теңге;
    — рубль 5,61 — 5,84 теңге аралығында саудаланады.
    — юань 71,30 — 74,17 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Еске салайық, 19 наурыз күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,23 теңгеге арзандап, 482,32 теңге болды.

    Тегтер:
    Доллар Теңге Экономика Валюта Ақша
    Досбол Атажан
    Автор
    Соңғы жаңалықтар