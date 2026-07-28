Ақша айырбастау орындарында доллар бағамы қандай
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар 469,97 теңгеден сатып алынады, 476,93 теңгеден сатылады;
- еуро: сатып алу — 534,95 теңге, сату — 545,00 теңге;
- рубль: сатып алу — 5,70 теңге, сату — 6,10 теңге;
- юань 68,88 теңгеден сатып алынады, 73,34 теңгеден сатылады.
Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар: сатып алу — 467,74 теңге, сату — 474,38 теңге;
- еуро: сатып алу — 537,21 теңге, сату — 542,21 теңге;
- рубль 5,65-5,79 теңге аралығында саудаланады.
- юань 68,56-71,11 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Еске салайық, 27 шілде күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 2,58 теңге түсіп, 473,40 теңге болды.