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    Ақша айырбастау орындарында доллар бағамы қандай

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    Ақша айырбастау орындарында доллар бағамы қандай
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    • доллар 469,97 теңгеден сатып алынады, 476,93 теңгеден сатылады;
    • еуро: сатып алу — 534,95 теңге, сату — 545,00 теңге;
    • рубль: сатып алу — 5,70 теңге, сату — 6,10 теңге;
    • юань 68,88 теңгеден сатып алынады, 73,34 теңгеден сатылады.

    Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    • доллар: сатып алу — 467,74 теңге, сату — 474,38 теңге;
    • еуро: сатып алу — 537,21 теңге, сату — 542,21 теңге;
    • рубль 5,65-5,79 теңге аралығында саудаланады.
    • юань 68,56-71,11 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Еске салайық, 27 шілде күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 2,58 теңге түсіп, 473,40 теңге болды.

    Доллар Теңге Экономика Валюта Ақша
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
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