Ақша айырбастау орындарында доллар бағамы қандай
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
– доллар 482,99 теңгеден сатып алынады, 489,88 теңгеден сатылады;
– еуро: сатып алу – 558,04 теңге, сату – 568,01 теңге;
– рубль: сатып алу – 6,30 теңге, сату – 6,60 теңге;
– юань 68,63 теңгеден сатып алынады, 73,75 теңгеден сатылады.
Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
– доллар: сатып алу – 485,90 теңге, сату – 488,31 теңге;
– еуро: сатып алу – 560,07 теңге, сату – 565,48 теңге;
– рубль 6,40 - 6,53 теңге аралығында саудаланады.
– юань 70,31 - 72,94 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Еске салайық, 8 маусым күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 2,46 теңгеге түсіп, 484,78 теңге болды.