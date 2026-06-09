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    Ақша айырбастау орындарында доллар бағамы қандай

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды. 

    Ақша айырбастау орындарында доллар бағамы қандай
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    – доллар 482,99 теңгеден сатып алынады, 489,88 теңгеден сатылады;

    – еуро: сатып алу – 558,04 теңге, сату – 568,01 теңге;

    – рубль: сатып алу – 6,30 теңге, сату – 6,60 теңге;

    – юань 68,63 теңгеден сатып алынады, 73,75 теңгеден сатылады.

    Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    – доллар: сатып алу – 485,90 теңге, сату – 488,31 теңге;

    – еуро: сатып алу – 560,07 теңге, сату – 565,48 теңге;

    – рубль 6,40 - 6,53 теңге аралығында саудаланады.

    – юань 70,31 - 72,94 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Еске салайық, 8 маусым күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 2,46 теңгеге түсіп, 484,78 теңге болды. 

    Астана Рубль Доллар Теңге Алматы Юань
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
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