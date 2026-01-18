Ақша айырбастау орындарында доллар бағамы қандай
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
— доллар: сатып алу — 511,28 теңге, сату — 513,46 теңге;
— еуро: сатып алу — 593,22 теңге, сату — 597,80 теңге;
— рубль 6,42 — 6,53 теңге аралығында саудаланады.
— юань 73,80 — 76,74 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
— доллар 511,00 теңгеден сатып алынады, 517,90 теңгеден сатылады;
— еуро: сатып алу — 591,03 теңге, сату — 600,98 теңге;
— рубль: сатып алу — 6,40 теңге, сату — 6,70 теңге;
— юань 74,10 теңгеден сатып алынады, 78,05 теңгеден сатылады.
Еске салайық, апта аяғында доллардың орташа бағамы 1,05 теңгеге қымбаттап, 512,16 теңге болды.