    09:28, 16 Қараша 2025 | GMT +5

    Ақша айырбастау орындарында доллар бағамы қандай

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    валюта
    Коллаж: Kazinform/Canva

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    — доллар: сатып алу — 525,19 теңге, сату — 527,20 теңге;
    — еуро: сатып алу — 606,14 теңге, сату — 610,19 теңге;
    — рубль 6,38 — 6,49 теңге аралығында саудаланады.
    — юань 74,27 — 76,80 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    — доллар 522,47 теңгеден сатып алынады, 529,47 теңгеден сатылады;
    — еуро: сатып алу — 605,53 теңге, сату — 615,53 теңге;
    — рубль: сатып алу — 6,40 теңге, сату — 6,55 теңге.
    — юань 75,03 теңгеден сатып алынады, 78,97 теңгеден сатылады;

    Еске салайық, апта аяғында доллардың орташа бағамы 1,92 теңгеге арзандап, 522,19 теңге болды.

    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
    Автор
