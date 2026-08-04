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    Ақша айырбастау орындарында доллар бағамы қандай

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    доллар
    Фото: gazeta.uz

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар 469,00 теңгеден сатып алынады, 475,96 теңгеден сатылады;
    - еуро: сатып алу - 537,88 теңге, сату - 547,91 теңге;
    - рубль: сатып алу - 5,53 теңге, сату - 5,73 теңге;
    - юань 68,78 теңгеден сатып алынады, 73,27 теңгеден сатылады.

    Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар: сатып алу - 472,15 теңге, сату - 474,47 теңге;
    - еуро: сатып алу - 541,64 теңге, сату - 546,80 теңге;
    - рубль 5,60 - 5,74 теңге аралығында саудаланады.
    - юань 68,52 - 71,05 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Еске салайық, 3 тамыз күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 1,57 теңгеге өсіп, 475,38 теңге болды.

    Доллар Теңге Қор рыногы
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
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