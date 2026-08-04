Ақша айырбастау орындарында доллар бағамы қандай
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар 469,00 теңгеден сатып алынады, 475,96 теңгеден сатылады;
- еуро: сатып алу - 537,88 теңге, сату - 547,91 теңге;
- рубль: сатып алу - 5,53 теңге, сату - 5,73 теңге;
- юань 68,78 теңгеден сатып алынады, 73,27 теңгеден сатылады.
Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар: сатып алу - 472,15 теңге, сату - 474,47 теңге;
- еуро: сатып алу - 541,64 теңге, сату - 546,80 теңге;
- рубль 5,60 - 5,74 теңге аралығында саудаланады.
- юань 68,52 - 71,05 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Еске салайық, 3 тамыз күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 1,57 теңгеге өсіп, 475,38 теңге болды.