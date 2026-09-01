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    Ақша айырбастау орындарында доллар бағамы қандай

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    курс валюта
    Коллаж: Kazinform/ЖИ

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    • доллар 457,03 теңгеден сатып алынады, 464,01 теңгеден сатылады;
    • еуро: сатып алу — 529,01 теңге, сату — 539,01 теңге;
    • рубль: сатып алу — 5,17 теңге, сату — 5,37 теңге;
    • юань 68,46 теңгеден сатып алынады, 72,39 теңгеден сатылады.

    Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    • доллар: сатып алу — 460,33 теңге, сату — 462,78 теңге;
    • еуро: сатып алу — 532,91 теңге, сату — 538,11 теңге;
    • рубль 5,16 — 5,30 теңге аралығында саудаланады.
    • юань 68,64 — 71,06 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Еске салайық, 31 тамыз күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 2,23 теңге түсіп, 462,31 теңге болды.

    Рубль Доллар Теңге Экономика Валюта Юань Ақша
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
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