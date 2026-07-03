Ақша айырбастау орындарында доллар бағамы қандай
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
— доллар 472,92 теңгеден сатып алынады, 479,90 теңгеден сатылады;
— еуро: сатып алу — 541,80 теңге, сату — 551,79 теңге;
— рубль: сатып алу — 5,70 теңге, сату — 6,01 теңге;
— юань 69,28 теңгеден сатып алынады, 74,18 теңгеден сатылады.
Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
— доллар: сатып алу — 474,65 теңге, сату — 477,27 теңге;
— еуро: сатып алу — 541,30 теңге, сату — 547,23 теңге;
— рубль 5,85 — 6,00 теңге аралығында саудаланады.
— юань 71,16 — 73,56 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Еске салайық, 2 шілде күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 4,76 теңгеге түсіп, 474,47 теңге болды.