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    Ақша айырбастау орындарында доллар бағамы қандай

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    Ақша айырбастау орындарында доллар бағамы қандай
    Фото: Pexels

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    — доллар 472,92 теңгеден сатып алынады, 479,90 теңгеден сатылады;
    — еуро: сатып алу — 541,80 теңге, сату — 551,79 теңге;
    — рубль: сатып алу — 5,70 теңге, сату — 6,01 теңге;
    — юань 69,28 теңгеден сатып алынады, 74,18 теңгеден сатылады.

    Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    — доллар: сатып алу — 474,65 теңге, сату — 477,27 теңге;
    — еуро: сатып алу — 541,30 теңге, сату — 547,23 теңге;
    — рубль 5,85 — 6,00 теңге аралығында саудаланады.
    — юань 71,16 — 73,56 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Еске салайық, 2 шілде күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 4,76 теңгеге түсіп, 474,47 теңге болды.

    Доллар Теңге Экономика Қор биржасы Қор рыногы
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
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