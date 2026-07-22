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    Ақша айырбастау орындарында доллар бағамы қандай

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

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    Фото: gazeta.uz

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    • доллар 466,00 теңгеден сатып алынады, 473,01 теңгеден сатылады;
    • еуро: сатып алу — 532,00 теңге, сату — 542,00 теңге;
    • рубль: сатып алу — 5,48 теңге, сату — 5,78 теңге;
    • юань 68,93 теңгеден сатып алынады, 73,60 теңгеден сатылады.

    Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    • доллар: сатып алу — 467,29 теңге, сату — 469,55 теңге;
    • еуро: сатып алу — 534,06 теңге, сату — 539,44 теңге;
    • рубль 5,63 — 5,77 теңге аралығында саудаланады.
    • юань 68,97 — 71,51 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Еске салайық, 21 шілде күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллар 0,73 теңге түсіп, орташа бағамы 469,59 теңге болған еді.

    Доллар Экономика Валюта Ақша
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
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