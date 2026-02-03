Ақша айырбастау орындарында доллар қаншадан саудаланып жатыр
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
– доллар: сатып алу - 504,47 теңге, сату - 506,78 теңге;
– еуро: сатып алу - 596,43 теңге, сату - 600,98 теңге;
– рубль 6,39 - 6,59 теңге аралығында саудаланады.
– юань 72,83 - 75,55 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
– доллар 502,00 теңгеден сатып алынады, 509,00 теңгеден сатылады;
– еуро: сатып алу - 593,99 теңге, сату - 603,97 теңге;
– рубль: сатып алу - 6,35 теңге, сату - 6,65 теңге;
– юань 73,38 теңгеден сатып алынады, 77,66 теңгеден сатылады.
Еске салайық, 2 ақпан күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 3,93 теңгеге қымбаттап, 505,17 теңге болды.