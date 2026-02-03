KZ
    Ақша айырбастау орындарында доллар қаншадан саудаланып жатыр

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    Коллаж: Kazinform/ Canva

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    – доллар: сатып алу - 504,47 теңге, сату - 506,78 теңге;

    – еуро: сатып алу - 596,43 теңге, сату - 600,98 теңге;

    – рубль 6,39 - 6,59 теңге аралығында саудаланады.

    – юань 72,83 - 75,55 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    – доллар 502,00 теңгеден сатып алынады, 509,00 теңгеден сатылады;

    – еуро: сатып алу - 593,99 теңге, сату - 603,97 теңге;

    – рубль: сатып алу - 6,35 теңге, сату - 6,65 теңге;

    – юань 73,38 теңгеден сатып алынады, 77,66 теңгеден сатылады.

    Еске салайық, 2 ақпан күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 3,93 теңгеге қымбаттап, 505,17 теңге болды.

