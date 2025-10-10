KZ
    Ақша айырбастау орындарында доллар қаншадан саудаланып жатыр

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамдары ұсынылды.

    доллар ва тенге
    Фото: Kazinform/ Pixabay

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пунктерінде:

    - доллар: сатып алу - 542,17 теңге, сату - 544,10 теңге;

    - еуро: сатып алу - 628,78 теңге, сату - 633,28 теңге;

    - рубль 6,54 - 6,66 теңге аралығында саудаланады.

    - юань 75,59 - 78,25 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Елорданың ақша айырбастау пунктерінде:

    - доллар 539,69 теңгеден сатып алынады, 545,66 теңгеден сатылады;

    - еуро: сатып алу - 626,74 теңге, сату - 634,74 теңге;

    - рубль: сатып алу - 6,55 теңге, сату - 6,71 теңге.

    - юань 75,76 теңгеден сатып алынады, 79,66 теңгеден сатылады;

    Еске салайық, 9 қазан күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 1,46 теңгеге қымбаттап, 541,54 теңге болды.

     

