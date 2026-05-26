    Ақша айырбастау орындарында доллар қаншадан саудаланып жатыр

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар 468,03 теңгеден сатып алынады, 474,88 теңгеден сатылады;

    - еуро: сатып алу - 544,03 теңге, сату - 553,92 теңге;

    - рубль: сатып алу - 6,20 теңге, сату - 6,50 теңге;

    - юань 67,65 теңгеден сатып алынады, 72,98 теңгеден сатылады.

    Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар: сатып алу - 471,05 теңге, сату - 473,16 теңге;

    - еуро: сатып алу - 547,46 теңге, сату - 552,34 теңге;

    - рубль 6,34 - 6,46 теңге аралығында саудаланады.

    - юань 67,66 - 70,23 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Еске салайық, 25 мамыр күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 1,42 теңгеге өсіп, 472,48 теңге болды.

     

    Досбол Атажан
