Ақша айырбастау орындарында доллар қаншадан саудаланып жатыр
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар 468,03 теңгеден сатып алынады, 474,88 теңгеден сатылады;
- еуро: сатып алу - 544,03 теңге, сату - 553,92 теңге;
- рубль: сатып алу - 6,20 теңге, сату - 6,50 теңге;
- юань 67,65 теңгеден сатып алынады, 72,98 теңгеден сатылады.
Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар: сатып алу - 471,05 теңге, сату - 473,16 теңге;
- еуро: сатып алу - 547,46 теңге, сату - 552,34 теңге;
- рубль 6,34 - 6,46 теңге аралығында саудаланады.
- юань 67,66 - 70,23 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Еске салайық, 25 мамыр күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 1,42 теңгеге өсіп, 472,48 теңге болды.