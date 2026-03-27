    08:43, 27 Наурыз 2026 | GMT +5

    Ақша айырбастау орындарында доллар қаншадан саудаланып жатыр

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    — доллар 479,00 теңгеден сатып алынады, 485,97 теңгеден сатылады;
    — еуро: сатып алу — 553,01 теңге, сату — 563,00 теңге;
    — рубль: сатып алу — 5,61 теңге, сату — 6,01 теңге;
    — юань 71,57 теңгеден сатып алынады, 75,78 теңгеден сатылады.

    Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    — доллар: сатып алу — 481,74 теңге, сату — 483,86 теңге;
    — еуро: сатып алу — 555,25 теңге, сату — 560,81 теңге;
    — рубль 5,81 — 6,00 теңге аралығында саудаланады.
    — юань 70,77 — 73,47 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Еске салайық, 26 наурыз күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,05 теңгеге арзандап, 481,83 теңге болды.

    Рубль Доллар Теңге Экономика Валюта Ақша
    Досбол Атажан
