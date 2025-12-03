KZ
    Ақша айырбастау орындарында доллар қаншадан саудаланып жатыр

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    обмен валюты, ақша айырбастау
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    — доллар: сатып алу — 507,68 теңге, сату — 510,13 теңге;
    — еуро: сатып алу — 588,93 теңге, сату — 594,85 теңге;
    — рубль 6,46 — 6,58 теңге аралығында саудаланады.
    — юань 72,77 — 75,34 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    — доллар 505,57 теңгеден сатып алынады, 512,54 теңгеден сатылады;
    — еуро: сатып алу — 587,46 теңге, сату — 597,46 теңге;
    — рубль: сатып алу — 6,47 теңге, сату — 6,57 теңге;
    — юань 73,61 теңгеден сатып алынады, 77,63 теңгеден сатылады.

    Еске салайық, 2 желтоқсан күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 4,8 теңгеге арзандап, 508,20 теңге болды.

