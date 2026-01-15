KZ
    Ақша жымқыру ісі бойынша Air Astana бұрынғы қызметкерлеріне сот үкімі шықты

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Алматы қаласының Алмалы аудандық сотында Е., И., А.-ға қатысты сеніп тапсырылған ақшалай қаражатты иемдену және талан-таражға салу, сондай-ақ оларды заңдастыру фактілері бойынша қылмыстық іс қаралды.

    Air Astana
    Фото: Air Astana

    Алматы сотының мәліметінше, әуе компаниясында Е. мен И. менеджер, ал А.-ның департамент директоры бола отырып, 2019 жылдан 2024 жылға дейінгі кезеңде ақшалай қаражатты иемденгені анықталды. Ұрланған қаражатқа жылжымалы және жылжымайтын мүлік сатып алынған. Сотта айыпталушылар кінәларын мойындамады.

    Сот үкімі:

    И. мен А. ҚР ҚК 189-бабы 4-бөлігі 2-тармағы, 218-бабы 2-бөлігі 1-тармағы, 218-бабы 3-бөлігі 3-тармағы бойынша кінәлі деп танылып, мүлкін тәркілей отырып, 8 жыл 6 ай мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды.

    Ал Е. ҚР ҚК 189-бабы 4-бөлігі 2-тармағы, 218-бабы 2-бөлігі 1-тармағы, 218-бабы 3-бөлігі 3-тармағы бойынша кінәлі деп танылып, мүлкін тәркілей отырып, 9 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды.

    Сот үкімі заңды күшіне енген жоқ.

    Еске салайық, бұған дейін FlyArystan компаниясының бұрынғы қызметкері Ренат Абулханов Air Astana топ-менеджерлерінің мүддесіне әуе билеттерін жеңілдікпен сатқанын мәлімдеді.

    Air Astana бұрынғы қызметкердің мәлімдемесіне жауап берді.

