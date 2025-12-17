Ақшаны құмар ойынға жұмсаған: көпбалалы ана бірнеше адамды алдап, 35,4 млн теңге иемденген
ШЫМКЕНТ. KAZINFORM — Шымкент қаласының соты бірнеше рет алаяқтық жасаған көпбалалы анаға қатысты үкім шығарды. Бұл туралы Шымкент қалалық соттың баспасөз қызметі хабарлады.
2025 жылдың қаңтар айында Instagram әлеуметтік желісіндегі парақшасы арқылы «инвесторлар ақшалай қаражат берген жағдайда, тендер арқылы ақшалай қаражатты көбейтіп беретіндігі туралы жалған ақпараттарды жарнамалап, алайда ол ақшаны құмар ойындарға жұмсаған.
Жәбірленушілерге 35 419 000 теңге көлемінде мүліктік залал келтірген.
Сотталушының кінәсі іс бойынша жинақталған құжаттармен дәлелденеді.
Прокурор сотталушы бас бостандығынан айыру жазасын тағайындауды сұрады. Жәбірленушілер жаза тағайындау барысында соттың қарауына қалдырды.
Сотталушы кінәсін толық мойындап, істеген іс-әрекетіне шынайы өкініш білдіріп, қатаң жаза тағайындамауды сұрады.
Сот, сотталушының қылмыстық жауапкершілікті жеңілдететін мән-жайлар ретінде кінәсін толық мойындап, істеген іс-әрекетіне шынайы өкініш білдіргенін және әйелдің жасөспірім балаларының болуын ескерді. Іс бойынша оның жауаптылығы мен жазасын ауырлататын мән-жайларға қылмыстың қайталануын жатқызды.
ҚК-нің 190-бабы 3-бөлігінің 4-тармағы бойынша кінәлі деп танып, оған 4 жыл 6 айға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындады.
— Рақымшылық заңды қолдану арқылы түпкілікті жазаның мерзімі үштен бір бөлігіне қысқартылып, түпкілікті 4 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды, 14 жасқа толмаған төрт баласының болуына байланысты жазасын өтеуі 5 жыл мерзімге қалдырылды. Іс бойынша талап арыздар толығымен қанағаттандырылды, — делінген сот хабарламасында.
Сот үкімі заңды күшіне енді.
Айта кетелік 600 млрд теңгелік заңсыз құмар ойын схемасы бойынша тоғыз адам қамауға алынды.