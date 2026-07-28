Ақсу қаласының жаңа әкімі таныстырылды
ПАВЛОДАР. KAZINFORM - Әнуарбек Аманов Павлодар облысы Ақсу қаласының әкімі лауазымына тағайындалды. Ол бұған дейін Павлодар қаласы әкімінің орынбасары болып қызмет атқарған.
ҚР Президенті Әкімшілігінің, қалалық мәслихат депутаттарының келісімімен және өңір басшысының өкімімен Ақсу қаласының әкімі лауазымына Әнуарбек Аманов тағайындалды.
Әнуарбек Дүйсембайұлы 1986 жылы дүниеге келген. Екі жоғары білімі бар. 2008 жылы С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетін «Автомобиль және трактор жасау» мамандығы бойынша, ал 2020 жылы Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университетін «Құқықтану» мамандығы бойынша тәмамдаған.
Еңбек жолын 2009 жылы Павлодар қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің бас маманы болып бастады. 2009-2023 жылдары тұрғын үй инспекциясы бөлімінде қызмет атқарып, бас маманнан бөлім басшысына дейінгі еңбек жолынан өтті. 2023-2024 жылдары Екібастұз қаласы әкімінің орынбасары болды. Бұл лауазымға тағайындалғанға дейін Павлодар қаласы әкімінің орынбасары қызметін атқарды.
- Ақсу - өңірдегі жалпы өнеркәсіп өндірісінің шамамен 17%-ын қамтамасыз етіп отырған, Павлодар облысының негізгі өнеркәсіп орталықтарының бірі. Бүгінгі басты міндет - қол жеткізілген даму қарқынын сақтап қана қоймай, тұрғындар үшін жайлы әрі заманауи өмір сүру ортасын қалыптастыру, - деп хабарлады Павлодар облыстық әкімдігінен.
Басым міндеттердің бірі ретінде коммуналдық инфрақұрылымды жаңғырту мәселелері аталды. Атап айтқанда, қаланың жылумен қамту жүйесінің сенімділігін арттыру, су құбыры және кәріз желілерін одан әрі жаңғырту, Ақсу кентінде жылу желілерін салу, алдағы жылу беру маусымына сапалы әрі уақытылы дайындалу, сондай-ақ анықталған барлық ескертулерді жоя отырып, жаңа қалалық қазандықты іске қосу және пайдалануға беру жұмыстарын аяқтау тапсырылды.
Абаттандыруға қатысты бірқатар нақты тапсырма жүктелді. Алдағы екі жыл ішінде барлық аула аумақтарын ретке келтіру, негізгі көшелер мен жаяу жүргіншілер жолдарының асфальт жабынын жаңарту, сондай-ақ жеке сектордағы барлық көшелерді толықтай асфальттау қажет. Бұдан бөлек, орталық саябақты қайта жаңғырту, жүзу бассейнінің құрылысын уақытылы аяқтау және қаланы кешенді көгалдандыру жұмыстарын жалғастыру тапсырылды.
Еске сала кетейік, Павлодар облысының Аққулы ауданына жаңа әкім тағайындалды.