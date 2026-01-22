KZ
    13:50, 22 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Ақтау–Бейнеу жолындағы автобус апаты: зардап шеккендердің жағдайы қалай

    АҚТАУ. KAZINFORM — Қазір Бейнеу аудандық ауруханасында түрлі жарақат алған 7 науқас ем қабылдап жатыр, деп хабарлайды Маңғыстау облысы әкімінің баспасөз қызметі.

    аурухана
    Фото: Маңғыстау облысы әкімдігі

    Аймақ басшысы Нұрдәулет Қилыбай Ақтау–Бейнеу автожолында болған жол-көлік оқиғасы салдарынан қаза тапқан азаматтардың отбасыларына барып, көңіл айтты. Сондай-ақ апаттан зардап шеккен науқастардың жағдайымен танысты.

    Ақтау–Бейнеу автожолында орын алған жол-көлік оқиғасы салдарынан қаза тапқан азаматтардың отбасылары
    Фото: Маңғыстау облысы әкімдігі

    Қазір Бейнеу аудандық ауруханасында түрлі жарақат алған 7 науқас ем қабылдап жатыр.

    — Олардың барлығының жағдайы тұрақты. Зардап шеккендерге қажетті медициналық көмек толық көлемде көрсетіліп жатыр, — деді дәрігерлер.

    Ақтау–Бейнеу автожолында орын алған жол-көлік оқиғасы салдарынан зардап шеккендер
    Фото: Маңғыстау облысы әкімдігі

    Облыс әкімі науқастардың хал-жағдайын сұрап, медициналық көмектің сапалы әрі уақтылы көрсетілуін қамтамасыз ету жөнінде нақты тапсырмалар берді.

    Айта кетейік, 16-қаңтарда республикалық маңызы бар Ақтау-Бейнеу автожолында жол-көлік оқиғасы болып, салдарынан 4 адам мерт болып, адам шығыны тіркелді, бірқатар азамат түрлі деңгейдегі жарақаттар алды.

    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Автор
