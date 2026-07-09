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    Ақтауда барда ер адамның бетіне оқ атқан күдікті ұсталды

    АҚТАУ. KAZINFORM – Ақтаудағы барлардың бірінде болған жанжал кезінде ер адамның бетіне «Аңшы сигналы» іске қосу құрылғысымен оқ атылды. Күдікті ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды.

    Алматыда жүргізушіні тапашамен қорқытқан азамат ұсталды
    Фото: Pexels

    Маңғыстау облыстық полиция департаментінің мәліметінше, оқиға 8 шілдеде Ақтау қаласындағы барлардың бірінде болған. Екі азаматтың арасында жанжал туындап, олардың бірі «Аңшы сигналы» іске қосу құрылғысын қолданып, екінші азаматтың бетін жарақаттаған. 

    - Аталған дерек бойынша бұзақылық бабымен қылмыстық іс қозғалды. Күдікті жедел түрде анықталып, ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Жәбірленушіге медициналық көмек көрсетіліп, кейін үйіне жіберілді, - деп хабарлады департаменттің баспасөз қызметі.

    Бұған дейін Алматы метросында төбелескендерге айыппұл салынғанын жазған едік.

    Маңғыстау облысы Қылмыс Атыс
    Нұрбибі Теміртасова
    Нұрбибі Теміртасова
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