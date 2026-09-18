Ақтауда барда оқ атқан ер адам 5 жылға сотталды
АҚТАУ. KAZINFORM – Ақтауда 7А шағынауданындағы барда болған атысқа қатысты сот үкімі шықты. Сотталушы бес жылға бас бостандығынан айырылды.
Маңғыстау облыстық прокуратурасының мәліметінше, сот ер адамды ҚР Қылмыстық кодексінің 293-бабының 3-бөлігімен (бұзақылық) кінәлі деп танып, бес жыл мерзімге бас бостандығынан айыру жазасын тағайындаған.
Еске салайық, Ақтауда шілденің 7-нен 8-не қараған түні «Чечил пабта» ер адам келушілердің бірінің бетіне «Аңшы сигналы» пиротехникалық құрылғысынан оқ атқан. Оқиға бардағы бейнебақылау камерасына түсіп қалған.
Бұған дейін, Ақтауда барда ер адамның бетіне оқ атқан күдіктінің ұсталғанын жазған болатынбыз.