KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    14:41, 15 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Ақтауда борышкерлерден 280 миллион теңге өндірілді

    АҚТАУ. KAZINFORM — Ақтау қаласы прокуратурасының бастамасымен борышкерлерден 280 миллион теңгеден астам қаражат өндірілді. Бұл шара алиментті уақтылы өндіру және мемлекет пайдасына қаражатты қайтару мәселесіне ерекше назар аударудың нәтижесінде жүзеге асырылды.

    борышкер
    Фото: Әділет министрлігінен

    2025 жылы прокуратура органдарының белсенді әрекеттері арқылы алимент алушылардың пайдасына 174 миллион теңгеден астам қаражат өндірілген. Борышкерлердің қарыздарын өтеу мақсатында бір пәтер және төрт автокөлік құралы тәркіленді. 

    — Борышкерлерден тәркіленген 4 автокөліктің екеуі сауда-саттық арқылы сатылып, берешектері өтелді. Қалған екі көлік алиментті өндіріп алушылардың атына жазылды. Борышкерден тәркіленген пәтер де сатылып, қарызы өтелді. Кірістерін жасырып, ата-аналық міндеттерін орындаудан жалтарған 52 борышкер әкімшілік жауаптылыққа тартылып, 19 борышкерге қатысты қылмыстық іс қозғалды. Оның тоғызы бойынша үкім шықты, — дейді Ақтау қаласы прокуратурасының сотта мемлекет мүдделерін білдіру бөлімінің бастығы Олжас Айтуар. 

    Сонымен қатар, прокурорлық қадағалау актілерінің негізінде мемлекет кірісіне әкімшілік айыппұлдар, мемлекеттік баждар және салықтық берешектерді қосқанда -108 миллион теңгеден астам қаражат өндірілген. 

    Бұған дейін, Қазақстанда борышкерлерді «Цифрлық бақылау» арқылы іздеу іске қосылған болатын.

    Тегтер:
    Маңғыстау облысы Борышкер Прокуратура Ақтау
    Аягөз Ізбасарова
    Аягөз Ізбасарова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар