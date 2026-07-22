Ақтауда дрон ұшыруға уақытша тыйым салынды
АҚТАУ.KAZINFORM — Ақтау қаласында 22-26 шілде аралығында дрон ұшыруға уақытша тыйым салынды. Бұл туралы Ақтау қаласының әкімдігі хабарлады.
Әкімдіктің ресми ақпаратына сүйенсек, бұл шектеу оқу-жаттығу іс-шараларын өткізуге байланысты қабылданып отыр.
— Қазақстан Республикасының Азаматтық авиация комитетінде тіркелмеген және белгіленген тәртіппен есепке қойылмаған пилотсыз әуе кемелері (дрондар) анықталған жағдайда, Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 563-бабына сәйкес әкімшілік жауапкершілікке тартылып, айыппұл салынатынын ескертеміз, — делінген әкімдіктің хабарламасында.
Бұған дейін дрондар мен жасанды интеллект энергетикадағы ақауларды ерте анықтауға мүмкіндік беретіні туралы жаздық.