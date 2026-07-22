KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:
    Ұлттық құрылтай Ұлттық құрылтай
    Ұлттық құрылтай

    Ақтауда дрон ұшыруға уақытша тыйым салынды

    АҚТАУ.KAZINFORM — Ақтау қаласында 22-26 шілде аралығында дрон ұшыруға уақытша тыйым салынды. Бұл туралы Ақтау қаласының әкімдігі хабарлады.

    Ақтауда дрон ұшыруға уақытша тыйым салынды
    Фото: Ғылым және жоғары білім министрлігі

    Әкімдіктің ресми ақпаратына сүйенсек, бұл шектеу оқу-жаттығу іс-шараларын өткізуге байланысты қабылданып отыр.

    — Қазақстан Республикасының Азаматтық авиация комитетінде тіркелмеген және белгіленген тәртіппен есепке қойылмаған пилотсыз әуе кемелері (дрондар) анықталған жағдайда, Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 563-бабына сәйкес әкімшілік жауапкершілікке тартылып, айыппұл салынатынын ескертеміз, — делінген әкімдіктің хабарламасында.

    Бұған дейін дрондар мен жасанды интеллект энергетикадағы ақауларды ерте анықтауға мүмкіндік беретіні туралы жаздық.

    Маңғыстау облысы Айыппұл Дрон Ақтау
    Нұрбибі Теміртасова
    Нұрбибі Теміртасова
    Авторлар