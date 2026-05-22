Ақтауда есірткі жарнамасын таратқан азамат бір жылға сотталды
АСТАНА. KAZINFORM — Ақтау қаласында азамат Telegram мессенджері арқылы психотроптық заттарды сату туралы жарнамасы бар парақшаларды жапсырып, ғимараттардың қасбеттеріне граффити салған. Бұл туралы Прокуратура мәлім етті.
Құқық бұзушыны кезекті материалды тарату кезінде полиция қызметкерлері қылмыс үстінде ұстады.
— Ақтау қалалық сотының 2026 жылғы 23 сәуірдегі үкімімен азамат «А» ҚР ҚК-нің 299-1-бабы 1-бөлігі бойынша кінәлі деп танылып, 1 жыл бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды (үкім заңды күшіне енген жоқ), — делінген хабарламада.
Кінәсін мойындағанына қарамастан, оған нақты бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды.
— Мұндай «жазбалар» — өзін-өзі білдіру емес, есірткі құралдарын насихаттауға жататын қылмыстық құқық бұзушылық. Маңғыстау облысының прокуратурасы азаматтарды күмәнді табыс көздерінен бас тартуға және құқық бұзушылықтар туралы хабарлауға шақырады, — деп ескертті өңірлік прокуратурадан.
Бұған дейін ІІМ синтетикалық есірткі айналымын тоқтатып, 6 кг-нан астам тәркілеген болатын.