KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:

    Ақтауда есірткі жарнамасын таратқан азамат бір жылға сотталды

    АСТАНА. KAZINFORM — Ақтау қаласында азамат Telegram мессенджері арқылы психотроптық заттарды сату туралы жарнамасы бар парақшаларды жапсырып, ғимараттардың қасбеттеріне граффити салған. Бұл туралы Прокуратура мәлім етті.

    сотталды, қылмыс
    Фото: ҚР ІІМ

    Құқық бұзушыны кезекті материалды тарату кезінде полиция қызметкерлері қылмыс үстінде ұстады.

    — Ақтау қалалық сотының 2026 жылғы 23 сәуірдегі үкімімен азамат «А» ҚР ҚК-нің 299-1-бабы 1-бөлігі бойынша кінәлі деп танылып, 1 жыл бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды (үкім заңды күшіне енген жоқ), — делінген хабарламада.

    Кінәсін мойындағанына қарамастан, оған нақты бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды.

    — Мұндай «жазбалар» — өзін-өзі білдіру емес, есірткі құралдарын насихаттауға жататын қылмыстық құқық бұзушылық. Маңғыстау облысының прокуратурасы азаматтарды күмәнді табыс көздерінен бас тартуға және құқық бұзушылықтар туралы хабарлауға шақырады, — деп ескертті өңірлік прокуратурадан.

    Бұған дейін ІІМ синтетикалық есірткі айналымын тоқтатып, 6 кг-нан астам тәркілеген болатын.

    Telegram Ақтау Есірткімен күрес Маңғыстау облысы Прокуратура Қылмыс
    Бақытгүл Абайқызы
    Бақытгүл Абайқызы
    Авторлар