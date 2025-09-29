KZ
    Ақтауда медициналық туризмнің дамуы талқыланды

    АСТАНА. KAZINFORM — Ақтауда халықаралық туристік форум аясында медициналық туризмді дамыту мәселелеріне ерекше назар аударылды. Бұл туралы ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады. 

    Фото: ҚР ДСМ

    Іс-шараға ҚР Денсаулық сақтау вице-министрі Ардақ Амангелдиев, сондай-ақ медицина саласындағы отандық және шетелдік сарапшылар қатысты.

    Қатысушылар жағалаудағы туристік және сауықтыру аймақтарына, онда орналасқан орталықтарға барды. Олар инфрақұрылымды жоғары бағалап, өңірдің медициналық-сауықтыру қызметтері саласындағы елеулі әлеуетін атап өтті.

    Форумның шеңберінде панелдік сессия өтті. Онда жетекші дәрігерлер мен сарапшылар тәжірибе алмасып, саланы одан әрі ілгерілету жолдарын ұсынды.

    Іс-шара соңында Маңғыстау облысында Денсаулық сақтау вице-министрі мен медициналық ұйым басшыларының қатысуымен медициналық туризмді дамыту және санаторийлік-курорттық емдеу мәселелері бойынша кеңес өтті.

    Бұған дейін Ақтауда халықаралық туристік форум өткендігі жөнінде жазған болатынбыз.

    Туризм Маңғыстау облысы Шипажай Санаторий Медицина ҚР Денсаулық сақтау министрлігі Денсаулық Ақтау
    Динара Маханова
    Динара Маханова
    Автор
