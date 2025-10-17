Ақтауда тұрғын үй құрылысына қаржы құйған 550 азамат баспанасын ала алмаған
АҚТАУ. KAZINFORM – «Интерьер Строй Ақтау» ЖШС-нің басшылары алаяқтық жасағаны үшін сотталған. Бұл туралы Маңғыстау облысы прокуратурасының баспасөз қызметі хабарлады.
— 2020-2023 жылдар аралығында «Интерьер Строй Ақтау» ЖШС-і тұрғын үй құрылысының нысандары бойынша салымшылармен алдын ала сатып алу-сату келісім шарттарын жасасып, шамамен 5,5 млрд теңге көлемінде қаражатты иемденген. Алайда, тұрғын үй нысандары бойынша құрылыс аяқталмай, салымшыларға уәде етілген баспаналар берілмеген, — делінген хабарламада.
— Прокуратура органдары «AQ QALA 2024», «Сұлтан-Жеңіс» және «Murager-Aktau» тұрғын үйлерінің салымшыларының мүддесін қорғау мақсатында пәтерлерді алдын ала сатып алу-сату келісім шарттарын бұзу, «Интерьер Строй Актау» ЖШС-нің құрылыс нысандарын тұрғын-үй құрылыс кооперивтерінің меншігіне беру туралы сотқа талап арыз берді. Ақтау қалалық № 2 сотының 2025 жылғы 5 және 9 қыркүйектегі шешімі бойынша прокуратураның талап арыздары қанағаттандырылды, — делінген прокуратура хабарламасында.
Сот шешімі салымшыларға мемлекет қолдауымен құрылысты аяқтап, болашақта баспаналарына қол жеткізуге мүмкіндік береді.
Осылайша, прокурорлар алаяқтардан зардап шеккен 550 салымшылардың құқығын қорғады.
