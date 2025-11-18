12:43, 18 Қараша 2025 | GMT +5
Ақтауда жанармай құю бекетін тонаған күдікті ұсталды
АСТАНА. KAZINFORM — Түнде жанармай құю бекетінде белгісіз ер адам кассирге пышақ көрсетіп, қорқытып, ақша талап еткен, деп хабарлайды ІІМ баспасөз қызметі.
Ведомство мәлім еткендей, қолма-қол қаражатты иемденгеннен кейін оқиға орнынан бой тасалаған.
— Аталған дерек бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды. Құқық қорғау органдарының кәсіби және жедел әрекеттерінің нәтижесінде күдікті бір сағат ішінде қолға түсіп, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Тергеу барысында ол өз кінәсін толық мойындады, — делінген хабарламада.
