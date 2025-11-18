KZ
    12:43, 18 Қараша 2025 | GMT +5

    Ақтауда жанармай құю бекетін тонаған күдікті ұсталды

    АСТАНА. KAZINFORM — Түнде жанармай құю бекетінде белгісіз ер адам кассирге пышақ көрсетіп, қорқытып, ақша талап еткен, деп хабарлайды ІІМ баспасөз қызметі.

    Фото: Видеодан скрин

    Ведомство мәлім еткендей, қолма-қол қаражатты иемденгеннен кейін оқиға орнынан бой тасалаған. 

    — Аталған дерек бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды. Құқық қорғау органдарының кәсіби және жедел әрекеттерінің нәтижесінде күдікті бір сағат ішінде қолға түсіп, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Тергеу барысында ол өз кінәсін толық мойындады, — делінген хабарламада.

    Бұдан бұрын Маңғыстау облысында тұрғындардың WhatsApp чаттарында білім беру мекемелеріне жасалатын шабуыл туралы қорқыту сөздер жазылған хабарламалар таратылып жатқаны анықталды.

