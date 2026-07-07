Ақтаудан Үрімшіге және Астанадан Ыстықкөлге тікелей рейстер ашылды
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстан халықаралық маршруттық желіні кеңейтті. Осылайша Қытай мен Қырғызстанға жаңа рейстер ашылып жатыр, деп хабарлайды Көлік министрлігінің баспасөз қызметі.
ҚР Көлік министрлігі ұшу бағыттарының географиясын кеңейту және халықаралық рейстер санын арттыру бойынша жүйелі жұмыс жүргізіп келеді.
Осы жұмыс аясында қазақстандық FlyArystan әуе компаниясы Қытай мен Қырғызстан бағыттары бойынша жаңа халықаралық рейстерді іске қосты.
Биылғы жылдың 26 маусымынан бастап әуе компания Ақтау — Үрімші (Қытай) бағыты бойынша тұрақты рейстерді орындай бастады. Рейстер аптасына екі рет — сейсенбі және жұма күндері Airbus A320 үлгісіндегі әуе кемелерімен жүзеге асырылады.
Сонымен қатар, 3 шілдеден бастап Астана — Ыстықкөл (Қырғызстан) бағыты бойынша жаңа тұрақты рейстер іске қосылды. Рейстер аптасына екі рет — дүйсенбі және жұма күндері Airbus A320 үлгісіндегі әуе кемелерімен орындалатын болады.
— Жаңа халықаралық әуе бағыттарының ашылуы Қазақстанның Қытай және Қырғызстанмен сауда-экономикалық, іскерлік, туристік және гуманитарлық байланыстарын одан әрі нығайтуға, сондай-ақ жолаушылар үшін халықаралық сапарлар мүмкіндігін кеңейтуге ықпал етеді, — делінген министрлік таратқан ақпаратта.
Осыған дейін Emirates әуе компаниясы Алматы мен Дубай арасында жүк рейстерін іске қосқанын жазған едік.