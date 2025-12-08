KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    07:30, 08 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Ақтөбе мен Қостанай облысында жол ашылды

    АСТАНА. KAZINFORM — «ҚазАвтоЖол» Ақтөбе мен Қостанай облысындағы республикалық маңызы бар жолдардың ашылғанын хабарлады. 

    Ақтөбе
    Фото: видеодан алынған скрин

    Ақтөбе облысында республикалық маңызы бар «Қостанай-Рудный-Денисовка-Комсомольское-Қарабұтақ» автожолының 0-234 шақырым аралығындағы учаскесінде (Қарабұтақ ауылы — Қостанай облысы шекарасы) барлық көлік түрлеріне қозғалыс ашылды. 

    Сондай-ақ дәл осы уақыттан бастап Қостанай облысында да жол ашық. 

    Өңірде республикалық маңызы бар «Қостанай-Рудный-Денисовка-Комсомольское-Қарабұтақ» автожолының 234-310 шақырым аралығындағы учаскесінде (Ақтөбе облысы шекарасы–Адаевка ауылы) көліктердің жүруіне рұқсат берілді. 

    Айта кетейік, Ақтөбеде құтқарушылар 53 адамды эвакуациялады.

     

    Тегтер:
    Қостанай Жол Ақтөбе
    Динара Маханова
    Динара Маханова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар