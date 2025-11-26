KZ
    Ақтөбе облысында мигранттар ұсталды

    АСТАНА. KAZINFORM – 23 қарашада ҰҚК Шекара қызметі Ақтөбе облысының «Жайсаң» автокөлік өткізу пунктінде заңсыз көші-қон әрекетін тоқтатты.

    мигрант
    Фото: ҰҚК

    ҰҚК баспасөз қызметі мәліметінше, жүк көлігін тексеру барысында шекаралық жасақ құрылыс материалдары арасында 10 шетелдік азаматты анықтады.

    мигрант
    Фото: ҰҚК

    Қылмыстық кодекстің 24 және 394-баптары бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды.

    Қылмыстық-процестік кодекстің 201-бабының 1-бөлігіне сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.

    мигрант
    Фото: ҰҚК

    ҰҚК Шекара қызметі осындай құқық бұзушылықтар қылмыстық жауаптылыққа әкеп соқтыратынын атап өтіп, азаматтарды шекара арқылы заңсыз өту схемаларына қатыспауға шақырды.

    Айта кетейік, Астанада заңсыз көші-қон ұйымдастырғандар сотталды.

    Қазақстан мен Армения заңсыз көші-қонмен бірлесе күреседі.

     

     

    Қылмыспен күрес ҚР ҰҚК Ақтөбе облысы Көші-қон
    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
    Автор
