    12:54, 19 Қараша 2025 | GMT +5

    Ақтөбе облысында жыл соңына дейін 7 медициналық нысанның құрылысы аяқталады – Асхат Шахаров

    АСТАНА. KAZINFORM – Ақтөбе облысының әкімі Асхат Шахаров өңірдегі денсаулық сақтау мен білім беру салаларындағы атқарылған жұмыстар туралы баяндады.

    Асхат Шахаров
    Фото: Ақтөбе өңірлік коммуникациялар қызметі

    Әкімнің айтуынша, ауыл тұрғындары үшін медициналық қызметтің сапасы мен қолжетімділігі басты назарда.

    - Облыс тұрғындарын сапалы және қолжетімді медициналық қызметпен қамту мақсатында ауылдық жерлерде «Ауылдық денсаулық сақтауды жаңғырту» ұлттық жобасы аясында өңірде 29 жобаны іске асыру көзделген, - деді Асхат Шахаров Орталық коммуникациялар қызметінде өткен баспасөз конференциясында.

    Оның мәліметінше, бүгінге дейін 22 нысанның құрылысы аяқталып, қажетті медициналық жабдықтармен, мамандармен қамтамасыз етілген.

    - Нәтижесінде 13 мыңға жуық ауыл тұрғыны медициналық көмекке қол жеткізді. Сонымен қатар жыл соңына дейін 7 нысан құрылысы аяқталып, тағы 4 мыңнан астам адам медициналық қызметке қол жеткізеді, - деді Шахаров.

    Сондай-ақ облыс әкімі әлеуметтік саланың маңызды бағыттарының бірі білім беру екенін атап өтті.

    - Заманауи оқу ортасын қамтамасыз ету үшін биыл 8 жаңа мектеп халық игілігіне берілді. Оған қоса, жыл соңына дейін тағы 12 білім нысанын пайдалануға береміз, ал қолданыстағы 3 мектепте қосымша спортзал құрылыстарын аяқтау жоспарланған, - деп толықтырды.

    Әкім биылғы басты жобалардың бірі туралы да мәлімет берді.

    - 9 100 орынға арналған 12 мектеп «Келешек мектептері» ұлттық жобасы аясында жүзеге асырылып жатыр, - деді Асхат Шахаров.

    Еске сала кетейік, Бұрын-соңды медициналық мекеме болмаған 194 елді мекенде денсаулық сақтау нысандары салынғанын жазғанбыз.

    Сонымен қатар Қазақстан әлемнің үздік 100 білім беру инновациясының қатарына енді.

     

