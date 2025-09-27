Ақтөбе облысындағы ауылдарда қайтарылған активтер есебінен жаңа медициналық мекемелер ашылды
АСТАНА. KAZINFORM — Президенттің тапсырмасы бойынша Ақтөбе облысының ауылдарында қайтарылған активтер қаражаты есебінен жаңа медициналық мекемелер ашылды. Бұл туралы Үкіметтің баспасөз қызметі хабарлады.
Үкімет азаматтардың өмір сүру сапасын жақсарту үшін өңірлерде әлеуметтік инфрақұрылымды дамыту жөніндегі Мемлекет басшысының тапсырмаларын орындау бойынша жұмыстарды жалғастырып жатыр.
Ақтөбе облысының 1,5 мыңнан астам тұрғыны бар Мұғалжар ауылында жаңа дәрігерлік амбулатория ашылды. Ол Арнаулы мемлекеттік қордан бөлінген қаражатқа және «Ауылда денсаулық сақтауды жаңғырту» ұлттық жобасына сәйкес салынған.
Медициналық нысан амбулаториялық қызмет көрсетеді, зертханалық диагностика мен скринингтер жүргізеді. Жобаның жалпы құны – 300 млн теңге. Амбулатория тәулігіне 45 келушіге есептелген.
Сондай-ақ өңірде бұған дейін Арнаулы мемлекеттік қор қаражатына салынған Байғанин ауданының Ноғайты ауылында күніне 40 келушіге есептелген фельдшерлік-акушерлік пункт (құны – 190 млн теңге) және қуаты тәулігіне 25 келушіге арналған Ырғыз ауданының Жарма ауылындағы медициналық пункт (құны – 145 млн теңге) пайдалануға берілген болатын.
5 мыңға жуық адам тұратын Алға ауданы Маржанбұлақ ауылында дәрігерлік амбулаторияның құрылысы аяқталуға жақын.
Жалпы Ақтөбе облысында қайтарылған активтер қаражаты есебінен құрылған Арнаулы мемлекеттік қордан ауылдық денсаулық сақтау саласында барлығы 11 жоба жүзеге асырылып жатыр. Бүгінгі таңда үш нысан пайдалануға берілді, сегіз нысанның құрылысы жалғасып жатыр.
Айта кетейік, Ұлытау облысында қайтарылған активтер қаражаты есебінен 7 денсаулық сақтау нысаны салынды.
Маңғыстау облысында орталық аурухана қайтарылған активтер есебінен жөнделіп жатыр.
Қарағанды облысында қайтарылған активтер есебінен жаңа медициналық пункт ашылды.
Ақмола облысында қайтарылған активтер есебінен амбулатория салынып жатыр.