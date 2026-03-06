Ақтөбе және Қостанай облысында жол жабылды
АСТАНА.KAZINFORM – ҚазАвтоЖол екі облыста көлік қозғалысына шектеу қойылғанын хабарлады.
2026 жылғы 6 наурыз сағат 18:00-дегі жағдай бойынша ауа райының бұзылуына байланысты 2 облыстағы 4 республикалық маңызы бар автомобиль жолында көлік қозғалысына уақытша шектеу қойылған:
Ақтөбе облысы:
- «РФ шекарасы — Мәртөк — Ақтөбе — Қарабұтақ — Қызылорда — Шымкент — Тараз — Қордай — Алматы — Қорғас — ҚХР шекарасы» автожолының 776-965 шақырым аралығы (Ақтөбе қаласы – Қарабұтақ ауылы);
- «Қостанай — Рудный — Денисовка — Комсомольское — Қарабұтақ» автожолының 5-234 шақырым аралығы (Қарабұтак кенті — Қостанай облысының шекарасы);- «Ақтөбе – РФ шекарасы (Әлімбет ө/п)» автожолының 39-136 шақырым аралығы (Ш.Қалдаяқов елді мекені – Әлімбет ө/п);
- «РФ шекарасы – Мәртөк – Ақтөбе – Қарабұтақ – Қызылорда – Шымкент – Тараз – Қордай – Алматы – Қорғас – ҚХР шекарасы» автожолының 965-1153 шақырым аралығы (Қарабұтақ ауылы – Ырғыз ауылы).
Қостанай облысы:
- «Қостанай – Рудный – Денисовка – Комсомольское – Қарабұтақ» автожолының 234-549 шақырым аралығы (Ақтөбе облысының шекарасы – Қостанай қаласы).
Қазіргі уақытта республикалық жолдарды күтіп-ұстауға 914 бірлік арнайы техника жұмылдырылды.
Айта кетейік, Ақтөбеде жол жөндеу жұмыстарына биыл 70 млрд теңгеден астам қаржы жұмсалады.