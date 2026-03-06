KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    18:26, 06 Наурыз 2026 | GMT +5

    Ақтөбе және Қостанай облысында жол жабылды

    АСТАНА.KAZINFORM – ҚазАвтоЖол екі облыста көлік қозғалысына шектеу қойылғанын хабарлады.

    метель, буран, зима, закрыта дорога, боран, қыс, жол жабық
    Фото: Мақсат Шағырбаев / Kazinform

    2026 жылғы 6 наурыз сағат 18:00-дегі жағдай бойынша ауа райының бұзылуына байланысты 2 облыстағы 4 республикалық маңызы бар автомобиль жолында көлік қозғалысына уақытша шектеу қойылған:

    Ақтөбе облысы:

    - «РФ шекарасы — Мәртөк — Ақтөбе — Қарабұтақ — Қызылорда — Шымкент — Тараз — Қордай — Алматы — Қорғас — ҚХР шекарасы» автожолының 776-965 шақырым аралығы (Ақтөбе қаласы – Қарабұтақ ауылы);

    - «Қостанай — Рудный — Денисовка — Комсомольское — Қарабұтақ» автожолының 5-234 шақырым аралығы (Қарабұтак кенті — Қостанай облысының шекарасы);- «Ақтөбе – РФ шекарасы (Әлімбет ө/п)» автожолының 39-136 шақырым аралығы (Ш.Қалдаяқов елді мекені – Әлімбет ө/п);

    - «РФ шекарасы – Мәртөк – Ақтөбе – Қарабұтақ – Қызылорда – Шымкент – Тараз – Қордай – Алматы – Қорғас – ҚХР шекарасы» автожолының 965-1153 шақырым аралығы (Қарабұтақ ауылы – Ырғыз ауылы). 

    Қостанай облысы:

    - «Қостанай – Рудный – Денисовка – Комсомольское – Қарабұтақ» автожолының 234-549 шақырым аралығы (Ақтөбе облысының шекарасы – Қостанай қаласы).

    Қазіргі уақытта республикалық жолдарды күтіп-ұстауға 914 бірлік арнайы техника жұмылдырылды.

    Айта кетейік, Ақтөбеде жол жөндеу жұмыстарына биыл 70 млрд теңгеден астам қаржы жұмсалады.

    Тегтер:
    Қостанай облысы ҚазАвтоЖол Ауа райы Жол Ақтөбе облысы
    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
    Автор
    Соңғы жаңалықтар
    Референдум