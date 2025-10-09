Ақтөбеде қайтарылған активтер есебінен дәрігерлік амбулатория салынды
АСТАНА. KAZINFORM — Ақтөбе облысының Маржанбұлақ ауылында жаңа дәрігерлік амбулаторияның құрылысы аяқталды, деп хабарлайды Үкіметтің баспасөз қызметі.
Әлеуметтік нысан Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың елге қайтарылған заңсыз иемденілген активтер есебінен ауылдық инфрақұрылымды дамыту жөніндегі тапсырмасын орындау аясында бой көтерді.
Жаңа амбулатория ауысымына 45 келушіге есептелген және барлық қажетті заманауи құрал-жабдықтармен қамтамасыз етілген. Ғимаратта пациенттерді қабылдауға арналған кабинеттер, емдеу және қарау бөлмелері қарастырылған, бұл тұрғындарға сапалы алғашқы медициналық-санитариялық көмек көрсетуге мүмкіндік береді.
— Нысанның құрылысына Арнаулы мемлекеттік қордан шамамен 190 млн теңге бөлінді. Жұмыс Президент бастамашылық еткен «Ауылда денсаулық сақтауды жаңғырту» ұлттық жобасын жүзеге асыру шеңберінде жүргізілді, — делінген хабарламада.
Ақтөбе облысында қайтарылған активтер қаражаты есебінен және Арнаулы мемлекеттік қор қаржысынан ауылдық денсаулық сақтау саласында барлығы 11 жоба жүзеге асырылып жатыр. Бүгінгі таңда төрт нысан пайдалануға берілді, жетеуінің құрылысы жалғасады.
Осыған дейін Көлік министрлігі жемқорлардан қайтарылған қаражат қорынан 9,3 млрд теңге сұрап отырғанын жаздық.