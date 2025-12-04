Ақтөбеде өткен Халықаралық инвестициялық форум 20 елден қатысушылардың басын қосты
АҚТӨБЕ. KAZINFORM — Ақтөбеде шетелден келген инвесторлар, қазақстандық ірі бизнес өкілдері және орталық мемлекеттік органдардың басын қосқан «AQTOBE INVESTMENT FORUM — 2025» халықаралық инвестициялық форумы өтті, деп хабарлайды облыс әкімдігінің баспасөз қызметі.
Шараның халықаралық деңгейін айқындаған басты ерекшелік — форумға 20 мемлекеттен өкілдер және 7 елші қатысты.
Ақтөбе облысының әкімі Асхат Шахаров барлық қатысушыларды, қонақтарды және шетелдік делегация өкілдерін құттықтап, форум тәжірибе алмасу, сындарлы диалог жүргізу және жаңа бірлескен жобаларды жүзеге асыру үшін маңызды алаңға айналатынына сенім білдірді.
— Біз әрқашан ұзақмерзімді және өзара тиімді ынтымақтастыққа ашықпыз. Біздің аймаққа инвестиция салуды ойластыратын кез келген инвестор өз бастамаларының әр кезеңінде қолдау мен жан-жақты көмек көрсететініне сенімді бола алады. Ақтөбе облысы еліміздің өзге өңірлері арасында ең үлкен аумаққа, бай табиғи ресурстарға, білікті кадрларға және қолайлы географиялық орналасуына ие. Облыстағы 19 мыңнан астам жұмыс істеп тұрған кәсіпорын, арнайы экономикалық аймақ, агроөнеркәсіптік кешендегі жобалар өңірді инвестиция үшін ерекше тартымды етеді, — деп атап өтті Асхат Шахаров.
Облыс әкімі жыл басынан бері өңір экономикасына 892 миллиард теңге тартылып, былтырғы жылмен салыстырғанда 129 пайызға артқанын атап өтті. 2025 жылы жалпы құны 110 миллиард теңгеден асатын сегіз жоба жүзеге асырылды, оның ішінде жаңартылатын энергия көздерінің ірі нысаны іске қосылды.
Облыс әкімінің құттықтау сөзінен кейін форумның іскерлік бағдарламасы тұрақты өсім, өнеркәсіптік әріптестік, ауыл шаруашылығын дамыту, цифрландыру мәселелеріне арналған пленарлық отырыс пен тақырыптық сессиялармен жалғасты.
Форум 40-тан астам шетелдік компанияны, соның ішінде халықаралық ұйымдарды, технологиялық хабтарды және өнеркәсіптік корпорацияларды біріктірді. 25 компанияның өкілдері бар Қытайдан келген инвесторлар ерекше қызығушылық танытты.
Олар нақты өндіріс саласындағы жобаларға, ғылымды қажет ететін әзірлемелерге, жаңа технологияларды енгізу бастамаларына көп көңіл бөлді. Қатысушы компанияларды инновациялық және әлеуметтік маңызды жобалар, атап айтсақ, жоғары технологиялық орталықтар, өнеркәсіптік хабтар, қаржы институттары, өңдеуші кәсіпорындар мен экспорттық әлеуеті бар агроөнеркәсіптік кешендегі ынтымақтастық перспективалары қызықтырды және халықаралық сарапшылардың пікірінше, ақтөбелік өндірушілердің өнімдері айтарлықтай сапалы, әлеуеті жоғары.
Облыс әкімі Асхат Шахаровтың айтуынша, өңірде мәселелерді тез әрі артық бюрократиясыз шешуге мүмкіндік беретін қолайлы инвестициялық ахуал жасалған.
Өндірістік компаниялар форумға белсенді түрде қатысып, жаңа өндірістік шешімдер мен саланы жаңғырту тәсілдерін ұсынып отыр. Олардың қатарында машина жасау, металлургия, цифрлық өндіріс және медициналық инфрақұрылым салаларындағы жобалар бар.
Форум қорытындысы бойынша 448 млрд теңгені құрайтын 17 меморандум мен келісімге қол қойылды.
Негізгі жобаларға мыналар жатады:
- Хромтау ауданында 100 МВт жел электр станциясының құрылысы (SUNGROW, Қытай);
- СТГ зауытының жобасы (Condor Energies, Канада);
- және Ақтөбе облысында сусындар шығаратын зауыттың құрылысы (Coca-Cola Almaty Bottlers, Түркия), металл бұйымдарын шығаратын металлургиялық зауыт (Союз Металлсервис, Қытай);
- агроөнеркәсіптік кластерді құру (Harvest Agro Holding, Швейцария);
- Ақтөбе қаласында 180 МВт газбен жұмыс істейтін электр станциясының құрылысы (MUREL, Түркия).
«Ақтөбе» АЭА басқарушы компаниясы «Ганьцюаньбао» экономикалық аймағымен (Үрімші, Қытай) ынтымақтастық туралы келісімге қол қойды.
Шара қонақтарына өңірдің инвестициялық әлеуеті көрсетіліп, өңірлік тауар өндірушілердің көрмесі және Ақтөбе облысының нысандарына өндірістік экскурсия ұйымдастырылды.