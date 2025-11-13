10:24, 13 Қараша 2025 | GMT +5
Ақтөбеде тұрғындарды алдап, 100 млн теңгені жымқырған күдікті ұсталды
АСТАНА. KAZINFORM – Полиция алаяқтық фактісі бойынша қылмыстық істі тергеп жатыр.
Тергеу барысында көрші облыстың тұрғыны пәтерге жөндеу жұмыстарын жүргіземін деп бір жыл ішінде 10-нан астам ақтөбелікті алдап, олардың қаражатын иемденгені анықталды.
Күдікті жәбірленушілерден алдын ала төлемді қолма-қол алып, кейін оларға хабарласуды тоқтатқан. Келтірілген жалпы материалдық шығын 100 млн теңгеден асады.
Қазіргі уақытта күдікті ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды.
