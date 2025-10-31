Ақтөбеде үлескерлерге 6 млрд теңгеден астам залал келтірген істер тергеліп жатыр
АҚТӨБЕ. KAZINFORM – Ақтөбе облысының прокуратурасы үлескерлердің құқықтарын қорғау бағытында жүйелі жұмыс жүргізіп келеді.
Өңірде 12 проблемалық үлестік құрылыс нысаны анықталған. Оларға қатысты 797 жәбірленуші бар, жалпы келтірілген залал көлемі 6,1 млрд теңгені құрайды.
- Мысалы, «Алаш орда-1» және «Aviator Premium» тұрғын үй кешендерінің құрылыс салушылары алаяқтық жолмен 200-ден астам үлескердің қаражатын тартып, 1,8 млрд теңгеден астам шығын келтірген.
Облыс прокуратурасының шаралары нәтижесінде биыл 7 құрылыс компаниясының басшылары 11 нысан бойынша қылмыстық жауапкершілікке тартылды, - деп жазды бақылаушы органнан.
Сот үкімімен «Safina.kz» және «СтройСервисРегион» тұрғын үй кешендерінің құрылыс салушылары 300-ден астам үлескердің ақшасын алаяқтық жолмен иемденгені үшін 10 жылға бас бостандығынан айырылды.
Прокуратура азаматтық тәртіпте 413 үлескердің мүддесінде 8 талап-арыз беріп, тұрғын үй сату-сатып алу шарттарын жарамсыз деп тану және мүлікті қайтару туралы талап қойған.
- 6 талап-арыз бойынша 285 үлескердің мүддесі қорғалды, ал 3 нысан бойынша 128 үлескердің істері сот қарауында, - делінген ақпаратта.
Прокуратура тұрақты түрде тұрғын үй құрылысы кезінде халықтың қаражатын заңсыз тарту фактілерін анықтау мақсатында мониторинг жүргізіп отыр. Барлық проблемалық нысандар облыс прокуратурасының бақылауында.
Айта кетейік, үлескер құрылыс нысанының кепілдігі барын банк қосымшасы арқылы тексере алады.