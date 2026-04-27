Газада Al Jazeera тілшісі қаза тапты: телеарна Израильді қатаң айыптады
АСТАНА. KAZINFORM — Al Jazeera телеарнасы Газа секторында Израиль жасаған соққы салдарынан өзінің палестиналық журналисінің қаза табуын айыптап, оны «әдейі және нысаналы түрде жасалған қылмыс» деп атады. Бұл туралы ВВС жазды.
Al Jazeera Mubasher телеарнасының тілшісі Мұхаммед Уишах пен тағы бір адам сәрсенбі күні Газа қаласында автокөлікке жасалған дрон соққысы салдарынан қаза тапты. Бұл туралы Қатарда орналасқан телеарна мен жергілікті денсаулық сақтау органдары хабарлады.
Израиль әскері Уишахты «ХАМАС содыры» деп атап, оған соққы жасауға оның осы аймақтағы әскери күштерге қауіп төндіргені себеп болғанын мәлімдеді.
Әзірге Al Jazeera бұл мәлімдемеге жедел жауап берген жоқ. Алайда телеарна да, ХАМАС қозғалысы да бұған дейін Уишахтың бұл қарулы топпен байланысы бар деген айыптауларды жоққа шығарған.
Журналистерді қорғау комитеті (CPJ) де Уишахтың қаза табуын қатаң айыптады. Ол Газа секторындағы соғыс басталғалы бері қаза тапқан Al Jazeera-ның он бірінші журналисі болды. Қазір бұл аймақта Израиль мен ХАМАС арасындағы осал бітім алты ай бойы сақталып келеді.
Куәгерлердің айтуынша, Уишах қасындағы палестиналықпен бірге Газа қаласының батысындағы жағалау жолымен көлікпен келе жатқан кезде израильлік дроннан атылған зымыран көлікке дәл тиген. Оқиғадан кейін интернетте тараған видеоларда автокөліктің жалынға оранғаны көрінеді.
Айта кетейік, былтыр Израиль Al Jazeera телекомпаниясының бес қызметкерін өлтіргенін жаздық.
Сондай-ақ Газада су тасымалдаушы көлік жүргізушілері қаза тапты. ЮНИСЕФ шұғыл тергеу жүргізуді талап етті.