Алакөлдегі паром апатынан кейін әйел екі аяғынан айырылды
АСТАНА.KAZINFORM - Әлеуметтік желілерде Көктұма ауылындағы Алакөл көлінің жағалауында паром егде жастағы әйелді кері қозғалыс кезінде жарақаттады деген бейнежазба тарады. Куәгерлердің айтуынша, жәбірленуші ауруханаға жеткізілген.
- Полиция Алакөл ауданы Көктума ауылындағы Алакөл көлінің жағасында болған оқиғаға қатысты қылмыстық істі тергеп жатыр. Оқиғаның барлық мән-жайы анықталады, - деп хабарлады полиция.
Жетісу облыстық Денсаулық сақтау басқармасы жәбірленушінің ауыр жағдайда жедел ауруханаға жатқызылғанын хабарлады.
Департаменттің мәліметінше, әйелге ауыр көпжақты жарақат, сол жақ аяқ-қолының толық ампутациясы және оң жақ аяқ-қолының ішінара ампутациясы диагнозы қойылған. Ол ауруханаға көп қан жоғалту, травматикалық шок, сыртқы қан кету, ауыр гемодинамикалық тұрақсыздық және қан қысымы күрт төмендеген жағдайда жеткізілген.
Шұғыл кеңестен және шокқа қарсы бірқатар шарадан кейін дәрігерлер өмірді сақтап қалу мақсатында шұғыл операция жасады.
– Санның төменгі үштен бір бөлігі деңгейінде екі аяқ-қолдың ампутациясы жасалды. Жараларды алғашқы хирургиялық жолмен алып тастау, зақымдалған тіндерді қайта қарау жұмысы жүргізілді, - деп хабарлады денсаулық сақтау басқармасы.
Дәрігерлердің айтуынша, операциядан кейінгі кезең қиын. Науқас тәулік бойы медициналық бақылауда.
Сондай-ақ полиция шағын қайық иелерін су көліктерін пайдалану кезінде, әсіресе қоғамдық демалыс аймақтарында қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтауға, ал демалушыларды аса сақ болуға және судағы қауіпсіздік шараларын сақтауға шақырды.
Айта кетейік, Алакөлде жоғалған балаларды іздеуге жасанды интеллект көмектеседі.