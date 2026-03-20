    10:36, 20 Наурыз 2026 | GMT +5

    Алатау қаласы бюджетінен басқа бюджеттерге қаражат алуға жол берілмейді — заң жобасы

    АСТАНА. KAZINFORM — Алатау өзін-өзі қамтамасыз еткенге дейін қала бюджетінен басқа бюджеттерге қаражат алуға жол берілмейді. Бұл туралы Парламент палаталарының бірлескен отырысында Премьер-министрдің орынбасары Қанат Бозымбаев айтты. 

    Фото: Алина Тулеубаева/Kazinform

    — Alatau City Authority республикалық бюджеттік бағдарламалардың дербес әкімшісі болады. Оның бюджеті республикалық бюджет құрамында блоктық бюджеттеу қағидаты бойынша қалыптасып, негізінен инфрақұрылымды дамытуға және ұзақ мерзімді жобаларды қолдауға бағытталады, — деді Қанат Бозымбаев.

    Үкімет басшысы орынбасарының мәліметінше, жобаларды іріктеу мен қаржыландыру тәртібін Премьер-министр басқаратын кеңес бекітетін болады.

    — Ал қаланың жергілікті бюджеті әлеуметтік және ағымдағы міндеттерді қаржыландыруға жұмсалады. Алатау өзін-өзі қамтамасыз еткенге дейін қала бюджетінен басқа бюджеттерге қаражат алуға жол берілмейді, — деді ол.

    Айта кетейік, Парламент палаталарының бірлескен отырысында депутаттар «Алатау қаласының арнаулы мәртебесі туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының жобасын бірінші оқылымда қарап жатыр

    Марлан Жиембай
    Соңғы жаңалықтар