09:10, 15 Қыркүйек 2025 | GMT +5
Алатау қаласындағы қатты тұрмыстық қалдықтар полигонында өрт шықты
АСТАНА. KAZINFORM — Алматы облысы Алатау қаласы Әли ауылының маңындағы қатты тұрмыстық қалдықтар (ҚТҚ) полигонында өрт болды, деп хабарлайды ТЖМ баспасөз қызметі.
Ведомство атап өткендей, қазір өртті сөндіру, жерді қалпына келтіру және топырақпен толтыру жұмыстары жүргізіліп жатыр.
— Зардап шеккендер жоқ. Өрттің шығу себебі анықталады, — делінген хабарламада.
Өртті сөндіруге Төтенше жағдайлар департаменті, Жедел авариялық қызмет және полиция қызметкерлері қатысып жатыр.
