    09:10, 15 Қыркүйек 2025 | GMT +5

    Алатау қаласындағы қатты тұрмыстық қалдықтар полигонында өрт шықты

    АСТАНА. KAZINFORM —  Алматы облысы Алатау қаласы Әли ауылының маңындағы қатты тұрмыстық қалдықтар (ҚТҚ) полигонында өрт болды, деп хабарлайды ТЖМ баспасөз қызметі.

    мусорный полигон
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/ Kazinform

    Ведомство атап өткендей, қазір өртті сөндіру, жерді қалпына келтіру және топырақпен толтыру жұмыстары жүргізіліп жатыр.

    — Зардап шеккендер жоқ. Өрттің шығу себебі анықталады, — делінген хабарламада.

    Өртті сөндіруге Төтенше жағдайлар департаменті, Жедел авариялық қызмет және полиция қызметкерлері қатысып жатыр. 

    Бұдан бұрын Қостанайда өрт шыққан пәтерден анасы мен екі баласы құтқарылғанын жазған едік.

    Айнұр Тумакбаева
