Алаяқтық әрекеттердің 67 пайызы жалған инвестициялар мен онлайн-дүкендерге қатысты – Антифрод-орталық
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматыда алаяқтық әрекеттермен күрес қалай жүріп жатыр? Бұл сұраққа Ұлттық төлем корпорациясы Антифрод-орталықтың алаяқтық әрекеттерге қарсы іс-қимыл департаментінің директоры Айнұр Измайлова жауап берді.
Оның айтуынша, Антифрод-орталықтың платформасы 2024 жылғы 22 шілдеде іске қосылған. Ол күмәнді транзакцияны анықтап, алдын алу үшін қаржы ұйымдары мен құқық қорғау органдарының өзара жедел байланысын қамтамасыз етеді.
- Орталық алаяқтыққа назар аударып қана қоймай, алаяқтықтың жүйесін анықтаудың негізін де қалыптастырады. Негізгі тетік – деректер алмасу мен жалпыұлттық «қара» және «сұр» тізімдерді қалыптастыру, бұл алаяқтықты жолын алдын ала тоқтатуға мүмкіндік береді, - деді ол.
Айнұр Измайлова 2026 жылдың ақпан айына дейін Антифрод-орталықта 111 031 оқиға тіркелгенін атап өтті. Оның ішінде 90 мыңы алаяқтық әрекеттермен байланысты. Ақпараттың 52%-ы ішкі істер органдарынан, 48%-ы қаржы нарығына қатысушылардан келіп түскен.
- Ең кең тарағаны – жалған инвестициялар, алдап қоңырау соғу мен жалған онлайн-дүкендер екен. Ол алаяқтықтың 67%-ын құрады. 2026–2028 жылдарға арналған стратегиялық даму аясында қаржылық активтермен, криптовалюталармен және маркетплейстермен жасалатын операцияларды қоса алғанда, цифрлық алаяқтықтың алдын алу мен тергеп-тексеруге бағытталған ұлттық антифрод-контурды құру көзделген, – деді Айнұр Измайлова.
Еске салайық, Қызылордада алаяқтық ісі бойынша 406 дроппер анықталды.