Алдағы 3 жылда 3,6 млн-нан астам «ақылды» су есептеу құрылғылары орнатылады
АСТАНА. KAZINFORM — Алдағы 3 жылда 3,6 млн-нан астам «ақылды» су есептеу құрылғылары орнатылады. Бұл туралы бүгін Үкімет отырысында Өнеркәсіп және құрылыс вице-министрі Қуандық Қажкенов айтты.
— Цифрландыру сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін жаңғыртудың ажырамас бөлігі әрі коммуналдық инфрақұрылымның тұрақты пайдалануын қамтамасыз етудің, жүйелі басқарудың, бақылаудың және шығындарды азайтудың қажетті шарты саналады. Осыған орай байланыс арналары арқылы көрсеткіштерді автоматты түрде жинауға арналған телеметрия технологиясы бар автоматтандыру жүйелеріне және есепке алу аспаптарына қойылатын талаптарды стандарттау бойынша жұмыстар жүргізілуде, — деді вице-министр.
Оның айтуынша, Энергетика мен коммуналдық секторды жаңғыртуға арналған Ұлттық жоба жоба аясында су арналары кәсіпорындарының процестерін кезең-кезеңімен автоматтандыру көзделген. Бұл шығындарды, апаттылықты және электр энергиясына жұмсалатын шығындарды азайтуға, сондай-ақ жабдықтардың қызмет ету мерзімін ұзартуға бағытталған. Іс-шараларды жүзеге асыруға Дүниежүзілік банк қаржыландыруын тарту жоспарланып отыр.
— Отандық және халықаралық сарапшылармен бірге 5 қаладағы — Астана, Шымкент, Орал, Екібастұз және Шахтинсктегі су арналары қызметінің бағалануы жүргізілді. Нәтижесінде процестерді оңтайландыру бойынша ұсыныстар дайындалды және біртұтас цифрлық шешімдерді және кезең-кезеңімен енгізуді қарастыратын техникалық-экономикалық негіздемені дайындау үшін техникалық тапсырма әзірленді. Сумен жабдықтау аспаптарын орнату бойынша өтінімдерді қалыптастыру мақсатында әкімдіктер мен табиғи монополия субъектілерімен жұмыс жүргізілуде. 2026–2028 жылдары 3,6 млн-нан астам «ақылды» су есептеу құрылғыларын орнату жоспарлануда, — деді Қуандық Қажкенов.
Айта кетейік, Үкімет отырысында сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту, цифрландыру мен су үнемдеу технологияларын енгізу шараларын талқыға салынып жатыр.