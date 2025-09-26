Алдағы демалыс күндері республика бойынша 60-қа жуық жәрмеңке өтеді
АСТАНА. KAZINFORM — 27-28 қыркүйек аралығында бүкіл ел аумағында отандық тауар өндірушілердің қатысуымен 60-қа жуық өңірлік ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі өтеді. Бұл туралы Сауда және интеграция министрлігі мәлім етті.
Жәрмеңкеде фермерлер ет, балық, сүт, азық-түлік өнімдерінің, сондай-ақ көкөністер мен жемістердің алуан түрін ұсынады. Барлық өнім тікелей фермерлерден сатылады, бұл азық-түліктің қолжетімділігін арттыруға да, отандық өндірушіні қолдауға да ықпал етеді.
Ауылшаруашылық жәрмеңкесі Астана мен Алматы қалаларында 27 және 28 қыркүйек (сенбі және жексенбі) өтсе, басқа аймақтарда тек 27 қыркүйек (сенбі) күні өтеді.
Жәрмеңкелердің мекенжайлары:
Астанада жәрмеңке «Keruen Joly» сауда орталығында (Алаш даңғылы, 35) өтеді. Сонымен қатар, осы демалыс күндері «Казанат» ипподромының автотұрағында (Қарқаралы даңғылы, 1) Алматы, Жетісу және Маңғыстау облыстарының тауар өндірушілері қатысатын өңірлік ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі өтеді.
Алматыда жәрмеңкелер түрлі мекен-жайларда өтеді: Гоголь және Масаншы көшелерінің қиылысында (Алмалы ауданы), Қазақфильм шағын ауданында (Бостандық ауданы), Абай даңғылы — Өтеген батыр көшесінің қиылысында (Әуезов ауданы), Мәдениет шағын ауданында (Алатау ауданы), Меңдікұлов және Бектұров көшелерінің қиылысында (Медеу ауданы), сондай-ақ Құлагер шағынауданында, Серіков көшесі, 2 (Жетісу ауданы).
Шымкентте іс-шаралар Қажымұқан атындағы орталық стадионның тұрағында, А.Юсупов атындағы гимнастика мектебі мен Сейтжан қари атындағы мешіт арасындағы «Нұрсат-2» шағын ауданында, сондай-ақ «1000 ұсақ-түйек» сауда қатарының алдында өтеді.
Ақмола облысында жәрмеңке Төлеусұлейменов, 2д (Жібек жолы базары) мекенжайында өтеді.
Абай облысында Семей қаласында Северный промузел көшесі, 2/55 «Северный».
Ақтөбе облысында жәрмеңке Ақтөбе қаласында Едіге батыр, 18 мекен-жайында, «Табыс"коммуналдық базарында ұйымдастырылады.
Алматы облысында Қонаев қаласында «Алға» базары, Құрылысшы көшесі, 1В / 2Б.
Атырау облысында жәрмеңкелер «Мұнайшы» стадионының алдындағы тұрғын қалашық шағын ауданында, сондай-ақ Кенжебай Мәденов көшесі, 1а/1 «Сарайшық"коммуналдық базарында өтеді.
Шығыс Қазақстан облысында Өскемен қаласындағы «Алтай» ОО Жібек жолы көшесі, 44.
Жамбыл облысында Тараз қаласында Жамбыл даңғылы, 18д, әлеуметтік базардың жанындағы автотұрақта.
Жетісу облысында Талдықорғанда Желтоқсан көшесі, 19/5 («әлеуметтік базар») мекенжайы бойынша, сондай-ақ Жастар шағын ауданында, 66 " Жерұйық Талдықорған " АӨК ЖШС (коммуналдық базар). Сонымен қатар, жәрмеңкелер Панфилов ауданында (Жаркент қаласы, Головацкий көшесі, 143/5, Орталық базар), Қаратал ауданында (Үштөбе қаласы, Адрахман ақын көшесі, 53, Орталық базар), Алакөл ауданында (Үшарал қаласы, Молдағұлов көшесі, 82, «Бек» ЖК), Көксу ауданы (Балпық Би ауылы, Амангелді көшесі, 31, «Шаған» ЖШС әмбебап базары), Ақсу ауданы (Жансүгіров кенті, ул. Қабанбай батыр, 47, Орталық базар), Ескелді ауданы (Қарабұлақ кенті, Мамбетов көшесі, 2, орталық базар) және Текелі қаласында (Әуезов көшесі, «Руал» ЖШС базары).
Батыс Қазақстан облысында жәрмеңкелер Орал қаласында М.Ихсанов көшесінде (Назарбаев даңғылынан Құрманғазы көшесіне дейінгі кесінді), сондай-ақ Зачаган кентінде «Жәңгірхан"сауда үйінің алдында өтеді.
Қарағанды облысында жәрмеңкелер Қарқаралы ауданында (Әубәкіров көшесі, 49), Саран ауданында (Жамбыл көшесі, 71Б), Приозерск қаласында (кіші алаң, Кисунько көшесі, «Электрон» дүкеніне қарама-қарсы), Осакаровкада (Достық көшесі, 46 бойынша коммуналдық базар, сондай-ақ Мир көшесі бойынша Молодежный кентінде өтеді, 30), Қарағандыда («Global City» СОО, 134-ші есептік тоқсан, 921-бет), Шахтинск қаласында (Казахстанская көшесі, 101/3, коммуналдық павильон аумағы) және Теміртауда (70-тоқсан, «Экспресс"СОО).
Қостанай облысында Рудныйда («Центральный» базары) және Қостанайда («Саяхат» базары).
Қызылорда облысында Қызылордада сол жағалауда, «коммуналдық базарда».
Маңғыстау облысында Ақтауда, 26-шы шағын аудан, «Қасиет» медициналық орталығының автотұрағында.
Павлодар облысында жәрмеңкелер Павлодардағы «Жайлау» фермерлік базарында, Ақсудағы «Сарыарқа» фермерлік базарында, Екібастұздағы «Халықтық» базарында, сондай-ақ он ауылдық аудан орталықтарында: Ақтоғай ауылы (Ақтоғай ауданы), Железинка ауылы (Железин ауданы), Баянауыл ауылы (Баянауыл ауданы), Ертіс ауылы (Ертіс ауданы), Тереңкөл ауылы (Тереңкөл ауданы), Аққулы ауылы (Аққулы ауданы), Павлодар қаласы (Павлодар ауданы, Торговая көшесі, 2а), Көктөбе ауылы (Май ауданы), Успенка ауылы (Успенка ауданы), Шарбақты ауылы (Шарбақты ауданы).
Солтүстік Қазақстан облысында жәрмеңкелер Петропавлда өтеді: «Қызылжар Ақбастау» коммуналдық базарында (Назарбаев көшесі, 69), «Алтын Арман» базарында (Астана көшесі, 30а) және «Дария» базарында (Бостандық көшесі, 22а).
Ұлытау облысында Жезқазғанда (Сейфуллин көшесі, 12, «Нарық» орталық базары) және Сәтбаевта («бағдаршам» СОО, Ұлытау көшесі, 85) өтеді.
Айта кетейік, ертең Астанада болатын жәрмеңкеге Алматы облысы 180 тонна өнім жеткізді.