Алдағы екі күнде қуатты магниттік дауыл болуы мүмкін
АСТАНА. KAZINFORM — 9 және 10 желтоқсанда G2–G3 деңгейінде орташа және күшті магнитті дауыл болуы мүмкін.
Ресей ғылым академиясының Ғарыштық зерттеулер институтының Күн астрономиясы зертханасының мәліметінше, магниттік дауыл кеше түнде тіркелген M8.1 класындағы жарқылдан кейін пайда болады. Оған Жерге қарай ығысатын күн плазмасының шығарылуы әсер етеді.
Жарқылдың орташа күшіне қарамастан, оның орталығы дәл Күн-Жер сызығына бағытталған. Сондықтан фронтальды және ең тиімді соққы күтіледі. Экспозицияны жеңілдететін факторлар жоқ.
— Есептеу бойынша ең жоғары әсер 9 желтоқсан күні түстен кейін болады. Бұл жоғары геомагниттік көрсеткіштермен қосылып, полярлық сәулелердің пайда болуына қолайлы жағдай жасайды, — делінген хабарламада.
Геомагниттік бұзылыс бейсенбіге дейін жалғасады деп болжанған.