KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    11:33, 12 Қараша 2025 | GMT +5

    Алдағы күндері 20 градус аяз болады

    АСТАНА. KAZINFORM — Алдағы күндері Қазақстан аумағының басым бөлігі циклонның ықпалында  болады. 

    аяз
    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    Осыған байланысты жаңбыр және қар жауады.

    13 қарашада шығыс және оңтүстік-шығыс өңірлерде қатты жауын-шашын (жаңбыр, қар) болады. Республика бойынша тұман түсіп, көктайғақ болып, жел күшейеді. Ал шығыс, солтүстік және орталық аймақтарда бұрқасын болады. Тек еліміздің оңтүстігі мен оңтүстік-батысында жауын-шашынсыз ауа райы сақталады.

    Солтүстікте түнде –5…–12°С, күндіз –0…–6°С,

    Солтүстік-батыста түнде –2…–10°С, күндіз –0…–5°С,

    Орталықта түнде –3…–13°С, күндіз –6…+3°С,

    Шығыста түнде –8…–20°С, күндіз –0…–10°С.

    Елдің қалған аумақтарында температурада елеулі өзгерістер бола қоймайды. 

    Айта кетелік елде 12 қарашада қандай жолдар жабық екенін жазған едік

    Тегтер:
    Қазгидромет Ауа райы Қар Жауын-шашын Аяз
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар