    12:25, 24 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Алдағы күндері 30 градус аяз болады

    АСТАНА. KAZINFORM — «Қазгидромет» РМК  25–27 желтоқсанға арналған ауа райы болжамын жариялады. 

    Астана зима мороз снег қыс аяз
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    Алдағы күндері Қазақстан аумағы арқылы белсенді солтүстік-батыс циклоны жүріп өтеді. Оның әсерінен қар жауып, ал оңтүстік өңірлерде қар, кей жерлерде жаңбыр жауады.

    26 желтоқсанда оңтүстік және оңтүстік-шығыс өңірлерде жауын-шашын күтіледі. Республиканың басым бөлігінде бұрқасын болып, желдің күшейіп, ал батыс және оңтүстік өңірлерде көктайғақ болады.

    Алайда 27 желтоқсанда циклонның орнына суық батыс антициклоны келеді, циклонның әсерінен жауын-шашын біртіндеп тоқтап, ауа температурасы төмендейді. Түнде солтүстік-батыс пен солтүстік өңірлерде -25…-30°C, ал шығыста -22…-30°C дейін аяз болады.

    Айта кетелік бүгін елдегі қай жолдар ашық, қайсысы жабық екенін жазған едік

    Тегтер:
    Қазгидромет Ауа райы Боран Жауын-шашын Аяз
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Автор
